I poster IMAX, 4DX e ScreenX di Bad Boys: Ride or Die

A meno di un mese dal lancio nelle sale, Bad Boys: Ride or Die torna prepotentemente a far notizia in rete attraverso la sua scoppiettante campagna promozionale.

Nella giornata odierna, infatti, alcuni dei più importanti circuiti cinematografici premium negli USA (IMAX, 4DX e ScreenX) hanno svelato sui propri canali social i poster branderizzati ufficiali del film. Il lancio dei nuovi poster è arrivato in concomitanza con l’avvio della campagna di prevendita. Il quarto film della famosa saga action sarà distribuito nelle sale USA a partire dal 7 giugno.

Bad Boys: Ride or Die è stato diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah. Nel cast, oltre alla coppia Will Smith/Martin Lawrence, anche Lex Elle, Ryan Castle, Paola Nunez, Vanessa Hudgens e Jacob Scipio. Le riprese si sono concluse all’inizio del mese di marzo. Il film sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 13 giugno 2024.

TRAMA: Quest’estate, i “Bad Boys” più amati del mondo tornano con il loro iconico mix di azione e ironia sfrenata, ma questa volta con un colpo di scena: i due fuoriclasse di Miami sono ora i ricercati.

