A partire dal 21 dicembre Netflix ci riporta nelle atmosfere romantiche e complicate di Emily in Paris. Cosa dobbiamo aspettarci dalla terza stagione di Emily in Paris con protagonista Lily Collins?

Emily in Paris: la trama della stagione 3

È trascorso un anno dall’arrivo di Emily a Parigi, e la ragazza si ritrova a dover prendere decisioni importanti per la sua vita professionale e sentimentale. Dovrà decidere se continuare a lavorare a Savoir per Madeline o iniziare a collaborare con la nuova agenzia di Sylvie, e in amore non sarà semplice prendere una decisione tra Alfie e il bellissimo chef Gabriel.

La terza stagione di Emily in Paris arriverà su Netflix a partire dal 21 dicembre, di seguito il trailer: