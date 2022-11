Il colosso dello streaming Netflix ha annunciato negli ultimi giorni la lista delle novità in arrivo in catalogo da Dicembre 2022.

Come spesso accaduto in passato, il mese di dicembre è spesso associato ad una programmazione molto legata alle festività natalizie, ma per Netflix pare che l’intrattenimento possa essere il protagonista assoluto. Molte sono le novità in arrivo, e come anticipato, molte di queste non legate al tema Natale.

La programmazione dello streamer inizia subito forte con il kolossal scandinavo Troll, in arrivo dal 1° dicembre in catalogo. Il 9 sarà poi il turno del Pinocchio in stop motion diretto da Guillermo Del Toro, seguito da Bardo (il nuovo film di Alejandro G. Iñárritu), ma soprattutto da Glass Onion – Knives Out, l’attesissimo secondo capitolo della trilogia creata da Rian Johnson.

Sul fronte seriale, dal 7 dicembre farà il suo esordio Odio il Natale, commedia natalizia made in Italy, così come lo farà proprio nel giorno di Natale The Witcher: Blood Origin, la serie prequel di The Witcher. Tra le nuove stagioni in arrivo in catalogo, le seconde di La Casa di Carta: Corea e di Alice in Borderline, e la terza di Emily in Paris.

TUTTE LE NOVITA’ DI NETFLIX DA DICEMBRE 2022

FILM

1 dicembre: Troll (fantasy)

2 dicembre: L’amante di Lady Chatterley (romantico)

2 diembre: Scrooge – Canto di Natale (animazione)

2 dicembre: Sr. (documentario)

2 dicembre: I guerrieri del futuro (fantascienza)

7 dicembre: Ardente pazienza (romantico)

7 dicembre: Matrimonio a punti (commedia)

8 dicembre: Alla luce del sole: il caso Narvarte (docufilm)

9 dicembre: Pinocchio di Guillermo del Toro (animazione)

14 dicembre: Kangaroo Valley – La valle dei canguri (docufilm)

15 dicembre: Murderville: Chi ha ucciso Babbo Natale? (commedia)

16 dicembre: Bardo, la cronaca falsa di alcune verità (drammatico)

20 dicembre: The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 1 (anime)

23 dicembre: Glass Onion – Knives Out (giallo)

25 dicembre: Matilda The Musical di Roald Dahl (musical)

30 dicembre: Rumore bianco (drammatico)

SERIE TV