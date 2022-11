Box Office Usa, Black Panther: Wakanda Forever vince ancora, delude Strange World

Il cinecomic Black Panther: Wakanda Forever ha vinto per la terza settimana di seguito il Box Office Usa, mentre Strange World delude a più riprese.

Approfittando dell’assenza di competitor di grande rilevanza, ma anche di una forza ritrovata, la seconda avventura cinematografica di Black Panther ha vivacizzato un botteghino nazionale, altrimenti privo di forti emozioni. La Disney, infatti, non ha gioito al 100%, ed il motivo non può che essere la disfatta “quasi annunciata” di Strange World – Un Mondo Misterioso, il film d’animazione completamente snobbato da fan e critica già dal primo giorno di programmazione. Ma vediamo cosa è successo nel dettaglio.

Nel suo terzo weekend di programmazione, Black Panther: Wakanda Forever ha raccolto 45.9 milioni di dollari, con un calo dal weekend precedente del 31%, in forte controtendenza positiva rispetto al -62.9% del secondo weekend. L’incasso totale è ora salito a quota 367.67 milioni di dollari, il 7% in più rispetto a quanto realizzato da Doctor Strange nel Multiverso della Follia nello stesso lasso di tempo. Nel mercato internazionale l’incasso registrato è stato 307 milioni di dollari, con Regno Unito (32.3 milioni), Messico (29.3 milioni) e Francia (25.2 milioni) tra i mercati più ricchi. A livello globale l’incasso è salito a quota 675.6 milioni.

La seconda posizione del Box Office Usa è andata, invece, a Strange World – Un Mondo Misterioso, il nuovo film d’animazione targato Walt Disney Animation Studios. Come anticipato in precedenza, l’incasso ottenuto nel weekend d’apertura “11.9 milioni di dollari” non può essere considerato soddisfacente, ma un flop completo. Con gli incassi delle anteprime, il film ha raggiunto 18.6 milioni in cinque giorni, quando le previsioni pre-release volevano il weekend da tre giorni ben oltre i 20 milioni.

In terza posizione si è classificato Glass Onion – Knives Out con 9.4 milioni di dollari in tre giorni, ma attraverso una distribuzione limitata (solo 696 sale a disposizione); il film Netflix ha esordito mercoledì, pertanto in cinque giorni ha raccolto 13.28 milioni. Al quarto posto spazio, inoltre, per la terza più alta new entry “Devotion” con 5.96 milioni di dollari, davanti a The Menu con 5.2 milioni di dollari (totale 18.67 milioni). Chiudiamo con The Fabelmans di Steven Spielberg, il quale ha vissuto una distribuzione migliorata (+634 sale a disposizione rispetto alle sole 4 del primo weekend) da 2.22 milioni di dollari.

Fonte: BoxOfficePro