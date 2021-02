Il trailer di Tides, il nuovo sci-fi prodotto da Roland Emmerich

Da poche ore online il trailer di Tides, il nuovo sci-fi post-apocalittico prodotto da Roland Emmerich.

Il film è ambientato in un futuro in cui la Terra è diventata inabitabile per gli esseri umani. In questo contesto l’élite dominante ha colonizzato Kepler 209, la cui atmosfera rende sterili i suoi colonizzatori. Due generazioni dopo viene avviato un programma per verificare se sul nostro vecchio Mondo è nuovamente possibile la vita. La missione Ulisse II viene inviata sulla Terra proprio per avere la certezza di ciò. Purtroppo l’equipaggio, giunto quasi a destinazione, perde il controllo della capsula spaziale. Unica sopravvissuta all’atterraggio è Blake (Nora Arnezeder). L’Astronauta presto si accorge di non essere l’unica sulla Terra e inizia così una dura lotta per la sopravvivenza. Una lotta che la porta a dover prendere drastiche decisioni capaci di determinare il destino di tutta l’umanità.

Tides è stato diretto e sceneggiato da Tim Fehlbaum, già regista in Hell, altro film prodotto dallo specialista in disaster movies “Roland Emmerich“. Nel cast troviamo quali principali interpreti Nora Arnezedar e Iain Glen, completano invece il cast Sarah-Sofie Boussnina e Joel Basman.

Tides sarà proiettato dal 1° al 5 marzo 2021 in anteprima mondiale alla prossima Berlinale. Ancora non si hanno date riguardo la distribuzione del film nel nostro Paese.