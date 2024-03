The Strangers: Chapter 1 riavvierà quest’anno l’amata saga horror avviata da Bryan Bertino nel 2018. Ma quando sarà possibile apprezzare il primo trailer?

La risposta al quesito posto è presto ottenuta: il trailer sarà online domani! Ad annunciare l’evento virale è stato quest’oggi l’account ufficiale X del film, tra l’altro attraverso il rilascio di un nuovo poster (trovate il post-social in fondo alla pagina). Vi diamo per questo appuntamento sulle nostre pagine per dare un primo sguardo a The Strangers: Chapter 1.

The Strangers: Chapter 1, il film.

Nel cast del primo capitolo figurano Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Rachel Shenton, Richard Brake, Froy Gutierrez, Ella Bruccoleri, Ema Horvath e Ben Cartwright. La sceneggiatura è stata firmata da Alan R. Cohen, Alan Freedland e Amber Loutfi, per la regia di Renny Harlin. The Strangers: Chapter 1 sarà rilasciato negli USA dal 17 maggio 2024.

TRAMA: Nel Capitolo 1, Madelaine Petsch (Riverdale) interpreta una giovane donna che inizia una nuova vita con il suo fidanzato. All’improvviso, quando si fermano in una casa isolata nei boschi durante un viaggio in auto, diventano prede di una misteriosa banda di estranei mascherati che attaccano senza ragione né alcun avvertimento. Quello che inizia come una lotta per restare vivi, diventa ben presto il viaggio coraggioso e astuto di una donna in questa serie horror che collega tre film.

The Strangers: la saga.

L’originale The Strangers (diretto da Bryan Bertino nel 2008, e con un cast formato da Liv Tyler e Scott Speedman) è divenuto in breve tempo un piccolo cult di genere, tanto da ottenere un sequel (The Strangers – Prey at Night) giunto in sala nel corso del 2018, dieci anni dopo l’originale. Ora la nuova trilogia – già girata con la tecnica del back-to-back – dovrebbe ridare verve alla saga nel corso dei prossimi anni.

They don’t need a reason. #TheStrangersMovie Chapter 1 arrives in theaters May 17.



Trailer tomorrow. pic.twitter.com/D59AEHktC0 — THE STRANGERS: Chapter 1 (@strangers_film) February 29, 2024