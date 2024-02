Tartarughe Ninja – Caos Mutante, in arrivo il sequel del film animato

Il successo animato Tartarughe Ninja – Caos Mutante tornerà al cinema con un sequel che ha ottenuto una data di uscita nel corso del 2026.

Reduce da un successo di critica e pubblico (oltre 180 milioni di dollari incassati al Box Office), il film d’animazione Tartarughe Ninja – Caos Mutante si è meritato l’attenzione di Paramount Pictures, tanto da ottenere una saga tutta sua tra serie spin-off e sequel. Se della serie – intitolata per l’occasione Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles – se ne era parlato nel mese di luglio (qui il nostro aggiornamento), del sequel si attendeva solo la conferma, cosa che è arrivata proprio poche ore fa.

A confermare l’intenzione di puntare sul sequel è stata la stessa Paramount quest’oggi svelando la data di uscita nelle sale USA, ovvero il 9 ottobre 2026. Il film sarà diretto da Jeff Rowe, già regista e sceneggiatore di Tartarughe Ninja – Caos Mutante, con Nickelodeon Films ancora una volta partner produttivo.

Il primo film nasce da una collaborazione a tre tra Paramount Pictures, Nickelodeon Movies e Point Grey, con una regia affidata alla coppia artistica formata da Jeff Rowe e Kyler Spears, e con Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver in cabina di produzione. Nelle sale USA dal 2 agosto 2023. In Italia dal 30 agosto.

LA TRAMA: Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi.

FONTE: EMPIRE