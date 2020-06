Vacanza da incubo nel trailer di The Rental, l’horror di Dave Franco

Rimanendo in tema esordi registici (qui quello di Jay Baruchel), parliamo ora di The Rental, l’horror d’esordio di Dave Franco.

Noto per film quali Cattivi Vicini e Now You See Me ma anche per essere il fratello del più noto James Franco, l’attore Dave Franco ha scelto la strada dell’horror per il suo esordio alla regia. The Rental porta sul grande schermo – ma anche in versione VOD e nei Drive In americani – la storia di un gruppo di amici in cerca di una vacanza speciale. La scelta della location però – paradisiaca a prima vista – si rivela un errore mortale, e questo perchè il proprietario sembra avere per ognuno di loro un piano terribile.

Nel cast spazio per Alison Brie, Dan Stevens, Jeremy Allen White e Sheila Vand. La sceneggiatura è stata co-scritta dallo stesso Franco con Joe Swanberg. Il rilascio (nelle modalità sopra riportate) sarà a cura di IFC Films dal 24 luglio 2020.

Ecco il trailer.