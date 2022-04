Sfide epiche nel trailer di The Quest – L’impresa dei Paladini, la nuova serie Disney+

Disney+ ha diffuso quest’oggi il trailer ufficiale di The Quest – L’impresa dei Paladini, una serie originale che va a miscelare l’universo dei reality show con un racconto straordinariamente fantasy.

Creata dai produttori di Il Signore degli Anelli, The Amazing Race e Queer Eye, la nuova serie originale Disney+ metterà al centro dell’attenzione un gruppo di adolescenti chiamato a partecipare ad un incredibile reality show ambientato in un incredibile mondo fantasy. Il lancio della serie sulla piattaforma digitale è atteso per l’11 maggio 2022.

Il lancio del primo trailer è stato accompagnato da un comunicato stampa che vi proponiamo integralmente qui di seguito.

DISNEY+ PRESENTA

THE QUEST – L’IMPRESA DEI PALADINI

LA SERIE ORIGINALE DOVE IL REALITY SHOW INCONTRA IL FANTASY DISPONIBILE IN STREAMING DALL’11 MAGGIO

Disney+ ha chiesto ai partecipanti della convention Wondercon se avessero quello che serve per salvare il Regno di Everealm, il mondo al centro della nuova serie originale The Quest – L’Impresa dei Paladini, disponibile dall’11 maggio solo sulla piattaforma streaming.

Per migliaia di anni, Everealm è stata una terra di impareggiabile bellezza e potente magia. Ora, il regno è minacciato da una terribile maga malvagia. Come ultima speranza, le nobili Parche convocano da un altro mondo otto stranieri, chiamati i Paladini, per lavorare insieme al fine di aiutarle ad adempiere un’antica profezia e sconfiggere la Strega. I Paladini dovranno cercare l’eroe che hanno dentro di sé attraverso una serie di sfide che li spingeranno oltre i propri limiti, per riportare l’equilibrio a Everealm. Se falliranno, tutto sarà perduto. Gli eroi sorgeranno. I regni cadranno.

Portata sullo schermo dai team vincitori di Academy Award® ed Emmy® che hanno realizzato Il Signore degli Anelli, The Amazing Race e Queer Eye, The Quest – L’Impresa dei Paladini è un’innovativa e coinvolgente serie ibrida di competizione che porta otto veri teenager (Paladini) nel fantastico mondo fittizio di Everealm, dove devono salvare un regno portando a compimento un’antica profezia. Nel corso della serie composta da otto episodi, questi eroi saranno immersi in un mondo fantastico che prende vita, compresi: un castello, i regnanti, molteplici specie di creature magiche e una strega intenta alla distruzione e alla ricerca del potere.

The Quest – L’Impresa dei Paladini unisce i migliori elementi di contenuti scripted e unscripted creando una serie di competizioni coinvolgenti dove fantasia e realtà si scontrano, mentre i ragazzi competono in sfide in un mondo fantastico completamente ricostruito, ricco di avventure. La mente, il corpo e l’anima di ogni Paladino saranno messi alla prova con continue sorprese dietro ogni angolo di questa terra sconosciuta, che li porterà a cambiare non solo il destino di Everealm, ma anche il loro.

“Stiamo facendo qualcosa di magico che non è mai stato fatto a questo livello. Stiamo prendendo persone reali e le mettiamo in una storia di fantasia completamente ricreata, concepita e costruita dai migliori artigiani di ogni settore cinematografico”, hanno affermato Jane Fleming e Mark Ordesky, executive producer, Court Five. “Sarà un viaggio per veri eroi, un’esperienza coinvolgente e reale per questi otto teenager, che si trasformeranno davanti ai vostri occhi. È una nuova ed entusiasmante forma di narrazione”.

“Ciò che rende The Quest – L’Impresa dei Paladini così unico è che si tratta di un vero ibrido tra sceneggiatura e realtà”, hanno dichiarato Elise Doganieri e Bertram van Munster, executive producer, New Media Collective. “È un nuovo genere innovativo in cui mettiamo dei veri adolescenti in un reality e li portiamo in un mondo di fantasia completamente realistico che è costruito su una mitologia sceneggiata di intrighi e avventure recitate insieme agli attori per un’esperienza coinvolgente a tutto tondo”.

“Ci siamo concentrati molto sull’estetica dello show, dal design della produzione a quello dei costumi, assicurandoci che tutto sembrasse autentico. Volevamo che sia i nostri Paladini che il nostro pubblico si sentissero immersi nel mondo epico che abbiamo creato”, hanno detto Michael Williams e Rob Eric, executive producer, from Scout Productions.

The Quest – L’Impresa dei Paladini è prodotto da Court Five, New Media Collective e Scout Production Inc. Jane Fleming e Mark Ordesky (Il Signore degli Anelli) sono gli executive producer per Court Five. Bertram van Munster, Elise Doganieri e Mark Dziak (The Amazing Race) sono gli executive producer per New Media Collective. Rob Eric, Michael Williams e David Collins (Queer Eye) sono gli executive producer per Scout Production Inc.