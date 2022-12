Lucasfilm e Disney Italia hanno diffuso in rete i nuovi materiali promozionali legati al lancio della seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch, la fortunata serie animata ambientata nell’universo Guerre Stellari.

In arrivo su Disney+ a partire dal 4 gennaio 2023, i nuovi episodi della serie animata Star Wars si mostrano sulle nostre pagine quest’oggi attraverso il nuovo trailer, ma anche con la key art ufficiale. Trovate entrambi i materiali promozionali in fondo alla pagina, subito dopo il comunicato stampa di rito.

COMUNICATO STAMPA

Disney+ ha diffuso il trailer e la key art della seconda stagione dell’acclamata serie animata Star Wars: The Bad Batch. Quando si apre la nuova stagione, sono passati mesi dagli eventi di Kamino e la Bad Batch continua il suo viaggio nell’Impero dopo la caduta della Repubblica. Incroceranno amici e nemici, sia nuovi che familiari, mentre affrontano una serie di emozionanti missioni mercenarie che li porteranno in nuovi luoghi inaspettati e pericolosi.

La seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch vede tra i doppiattori nella versione originale il candidato all’Emmy Award® Dee Bradley Baker (American Dad!) come voce della Bad Batch e la candidata all’Emmy Award® Michelle Ang (Fear the Walking Dead: Flight 462) come voce di Omega. La vincitrice dell’Emmy Award® Rhea Perlman (The Mindy Project, Cin cin) torna come guest star nel ruolo di Cid, Noshir Dalal (Lui è Pony, The Owl House – Aspirante strega) torna come guest star nel ruolo del Vice Ammiraglio Rampart e la vincitrice dell’Emmy Award® Wanda Sykes (The Upshaws, Black-ish) fa il suo debutto nella serie come guest star nel ruolo di Phee Genoa.

Tra gli executive producer di Star Wars: The Bad Batch ci sono Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance), Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS) e Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels) con Josh Rimes (Star Wars Resistance, Star Wars: Visions) e Alex Spotswood (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels) come produttori. Rau sarà anche il supervising director, mentre Corbett sarà il capo sceneggiatore e Matt Michnovetz lo story editor.

Star Wars: The Bad Batch debutterà in esclusiva su Disney+ a partire dal 4 gennaio 2023, con i primi due episodi.

IL TRAILER SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE

LA KEY ART