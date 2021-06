Il trailer di Settlers, il thriller sci-fi con Sofia Boutella ambientato su Marte

Online il poster e l’atteso trailer di Settler, il thriller sci-fi ambientato su Marte diretto da Wyatt Rockefeller e con protagonista Sofia Boutella.

Nel video possiamo assistere ad alcune scene drammatiche, ad alto tasso adrenalinico, in cui Sofia Boutella, nei panni di una giovane madre, cerca in tutti modi di proteggere la propria figlia da uomini armati, in una desolata valle marziana.

Settlers

Il film è stato diretto da Wyatt Rockefeller. Nel cast, oltre a Sofia Boutella, trovano spazio Brooklynn Prince, Ismael Cruz Cordova, Nell Tiger Free e Jonny Lee Miller. Il film è co-prodotto da Julie Fabrizio per Jericho Motion Pictures, Joshua Horsfield per Intake Films e Johan Kruger per Brittle Star Pictures. Ben Pugh funge invece da produttore esecutivo. Settlers è stato girato al confine remoto tra Sud Africa e Namibia. La distribuzione a livello internazionale sarà a cura della società di produzione londinese Film Constellation. Il film sarà distribuito in VOD e nelle sale USA a partire dal 23 luglio prossimo. Non si hanno ancora notizie relative alla sua distribuzione anche qui in Italia.

La trama. Ilsa (Sofia Boutella) con il marito e la figlia, provenienti dalla Terra, si sono rifugiati in un arido avamposto su Marte. In compagnia di un solo robot addomesticato vivono di scarsi raccolti. La famiglia si aggrappa alla speranza di una vita migliore, ma tutto viene capovolto quando un gruppo di aggressori armati appare dalle colline circostanti. Madre e figlia devono quindi adattarsi a tutti i costi per sopravvivere fino a quando non sarà il momento di contrattaccare.