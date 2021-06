La celebre Murder House nel nuovo poster di American Horror Stories

FX on Hulu ha rilasciato il nuovo poster di American Horror Stories, la serie che farà da spin-off alla più celebre creatura di Ryan Murphy.

Nel poster in questione è possibile apprezzare due riferimenti importanti alla serie madre “American Horror Story“, ovvero la celebre Murder House ed il celeberrimo Rubber Man (o meglio qui una Rubber Woman). Come oramai noto, la Murder House è stata protagonista della prima stagione di American Horror Story, ma anche dell’ottava, per quanto riguarda invece il Rubben Man, si tratta di un personaggio apparso più volte nella serie, ma ugualmente introdotto nella prima stagione. A questo punto, sembra chiaro che American Horror Stories attingerà per i suoi episodi alle leggende più o meno vere legate alla suddetta Murder House.

AMERICAN HORROR STORIES

La serie è stata creata da Ryan Murphy, ed è composta da sette episodi autoconclusivi da un’ora ciascuno. I primi due episodi della serie spin-off saranno presentati in anteprima assoluta il prossimo 15 luglio in esclusiva per FX on Hulu, il 25 agosto invece sarà la volta della premiere di American Horror Story: Double Feature, la decima stagione della “serie madre”. Sulla natura della serie spin-off, Ryan Murphy di recente ha dichiarato quanto segue:

“Stiamo realizzando episodi indipendenti di un’ora che approfondiscono miti, leggende e tradizioni dell’orrore. Molti saranno caratterizzati da stelle AHS (American Horror Story) che conosci e ami”

Tra i protagonisti della serie vi saranno Evan Peters, Matt Bomer, Taissa Farmiga, Sierra McCormick, Kaia Gerber, Paris Jackson. Tra le poche altre informazioni che abbiamo sul progetto, il fatto che il terzo episodio sarà ambientato negli anni ottanta e vedrà nel cast Madison Bailey, Leonardo Cecchi e Miss Benny. La quarta puntata avrà un tema natalizio e vedrà comparire nel cast di nuovo Evan Peters, Danny Trejo, Charles Melton, e Kevin McHale.