Netflix ha da poco diffuso il trailer di L’uomo delle castagne, la serie crime di produzione danese, tratta dal romanzo di Søren Sveistrup, già creatore di The Killing.

Destinata ad una data di lancio prevista per il prossimo autunno, la serie L’uomo delle castagne (The Chestnut Man) porterà sul catalogo di Netflix una storia cupa, cavalcando lo stile unico delle produzioni scandinave, dove il mistero risulta il vero catalizzatore di interesse. La serie segue, come anticipato, il successo ottenuto solo di recente da The Killing, altra serie tratta dai romanzi di Søren Sveistrup.

La serie L’uomo delle castagne inizia con la scoperta del corpo di una giovane donna in un parco giochi di un tranquillo sobborgo di Copenaghen. La giovane donna è stata brutalmente uccisa e le manca una mano. Accanto a lei giace una piccola bambola fatta di castagne e fiammiferi. L’ambiziosa giovane detective Naia Thulin (Danica Curcic, Equinox) è impegnata con il suo nuovo partner Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard, The Rain) per trovare il serial killer che terrorizza Copenaghen, che lascia una figurina di un uomo castano come biglietto da visita in ciascuna delle sue scene del crimine. Thulin e Hess scoprono presto una misteriosa prova sull’uomo che collega il caso a una ragazza scomparsa, la figlia di un politico, Rosa Hartung, scomparsa un anno prima e presumibilmente morta.

Qui di seguito vi proponiamo il teaser trailer da poco diffuso.