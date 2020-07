Il trailer della serie animata Star Trek: Lower Decks

CBS All Access ha rilasciato il trailer della sua serie animata Star Trek: Lower Decks, creata da Mike McMahan, ex sceneggiatore del fenomeno Adult Swim, e della serie vincitrice dell'Emmy Rick and Morty.

La trama della prima stagione di Lower Decks, composta da 10 episodi, si concentrerà sull'equipaggio di supporto che presta servizio su una delle navi meno importanti della Flotta Stellare, la USS Cerritos. I guardiamarina Mariner, Boimler, Rutherford e Tendi devono tenere il passo con i loro doveri e le loro vite sociali, mentre la nave spesso viene scossa da una moltitudine di anomalie fantascientifiche.

Ricordiamo che la primissima serie animata di Star Trek , conosciuta anche come TAS, debuttò nel 1973, e fu creata da Gene Roddenberry per concludere la missione quinquennale della USS Enterprise, capitanata da James Tiberius Kirk, interrottasi alla terza stagione della Serie Classica. Star Trek: Lower Decks viene collocato cronologicamente a partire dall'anno 2380, cioè subito dopo gli accadimenti vissuti in La Nemesi, il film del 2002 in cui abbiamo per l'ultima volta visto il cast al completo di The Next Generaton.

Star Trek: Lower Decks debutterà a cadenza settimanala su CBS All Access a partire dal 6 agosto, mentre in Canada sarà trasmesso dal Network CTV sci-fi Channel. Al momento non si hanno notizie su quando questo show potrà essere distribuito nel resto del mondo o se potrà essere considerato quale contenuto esclusivo del nascente servizio streaming della ViacomCBS, pronto per espandersi nei vari mercati internazionali.

Il trailer