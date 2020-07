Box Office Italia: Jojo Rabbit guida un weekend in leggera ripresa

Gli incassi del Box Office Italia continuano a dare segnali positivi dopo la ripresa delle attività. A vincere il weekend è Jojo Rabbit.

Nonostante la ripresa continui ad essere molto lenta, il dopo-lockdown del mercato cinematografico italiano fa segnare il segno positivo. C'è da dire che la grande spinta data in questi giorni dalle arene estive aperte in tutta Italia rappresenta una vera boccata d'aria fresca in un periodo così difficile.

L'incasso complessivo da giovedì a domenica è stato di circa 250 mila euro, circa 50 mila euro in più rispetto al weekend precedente. Il dato complessivo sulle presenze è salito a quota 45.568, circa il 25% in più rispetto al weekend scorso.

La mancanza di novità nella programmazione ha spinto gli esercenti a concentrarsi su prodotti già collaudati, ed è così che Jojo Rabbit ha raccolto il primo posto nel quarto weekend post Covid-19.

Il film diretto da Taika Waititi ha incassato nel weekend 33 mila euro, portando l'incasso complessivo a quota 3.96 milioni, ovviamente si parla di incassi maturati prima del lockdown. Favolacce ha raccolto altri 19 mila euro, mentre Piccole Donne ha chiuso terzo con 11 mila euro.