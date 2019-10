Cosmos è un film indipendente a bassissimo budget voluto dai due fratelli inglesi Elliot e Zander Weaver, già autori di diversi lungometraggi dal genere fantascientifico.

La storia segue tre astronomi dilettanti che intercettano accidentalmente ciò che credono possa essere un segnale extraterrestre, trasmesso da una progredita civiltà aliena. Rendendosi conto che potrebbero essersi imbattuti in qualcosa di estremamente affascinante, prima che possa essere troppo tardi, dovranno correre per documentare la loro scoperta, dimostrarne l'autenticità per condividerla con il mondo intero. Ma la realtà è persino più incredibile di quanto nessuno di loro avrebbe potuto immaginare.

Cosmos è stato scritto, diretto e prodotto da Elliot e Zander Weaver per la Elliander Pictures. Le musiche sono a cura di Chris Davey. Nel cast Tom England, Joshua Ford, Arjun Singh Panam e Ben Vardy.

Ancora non si hanno notizie rigurdanti la distribuzione della pellicola.