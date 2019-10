Dimenticato quanto vociferato il mese scorso: Jonah Hill NON sarà nel cast del cinecomic The Batman.

A discapito delle voci sempre più insistenti relative all'ingaggio di Jonah Hill per il ruolo dell'Enigmista in The Batman, arriva questa notte la secca smentita proveniente dal sempre affidabile Deadline. Al momento non è dato sapere se è mai esistita una vera trattativa, ma ciò non cambia che la produzione ne esce impoverita vista la qualità recitativa dell'attore.

La fonte, nel confermare l'assenza di Hill, annuncia invece l'ingaggio di Jeffrey Wright nel ruolo del Commissario Gordon, come già vociferato nelle settimane precedenti. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti.

The Batman

Le riprese partiranno dal Regno Unito nel gennaio del 2020.

The Batman sarà scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo.

Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Nel cast Zoe Kravitz, Jeffrey Wright.

Il film arriverà nelle sale dal 25 giugno 2021.