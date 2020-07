Netflix ha diffuso il trailer ufficiale della quinta stagione di Lucifer, la celebre serie tratta dai fumetti Vertigo (DC Comics).

Come oramai da giorni, il colosso digitale ha rinnovato la serie per una sesta stagione, confermando che questa volta si tratterà realmente della parola fine. Il cast al completo, compreso il protagonista Tom Ellis, ha trovato solo di recente un accordo per tornare sul set, e girare l'ultima sessione episodica.

Trovate il trailer in fondo alla nostra pagina.

LUCIFER

: La serie è basata su personaggi creati da Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg per Vertigo, da DC Entertainment. IN TV: La prima parte su Netflix dal 21 agosto 2020.

IL TRAILER