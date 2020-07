L'autore del romanzo Bird Box, Josh Malerman, ha annunciato il sequel del film basato sul suo nuovo romanzo, Malorie, che continua la storia del personaggio di Bird Box, interpretato da Sandra Bullock nell'omonimo film Netflix.

Il romanzo Malorie è in arrivo il 21 luglio 2020 e lo stesso Malerman ha annunciato in un'intervista con Inverse che l'adattamento cinematografico per Bird Box 2, basato su Malorie, è già in lavorazione: "Non posso dire molto ma posso dire che è in sviluppo. A volte è strana tutta questa segretezza ma sto al gioco", ha detto.

L'adattamento cinematografico di Bird Box, diretto da Susanne Bier e con protagonista Sandra Bullock, è uscito nel 2018 (qui la recensione) ed è stato un grande successo di pubblico e critica (su Netflix ha raggiunto il picco di visualizzazioni) quindi è palese la volontà di bissare il successo con un adattamento cinematografico di Malorie.

In attesa di altre notizie sul sequel del film (Sandra Bullock ritornerà al lavoro?), sulla trama del romanzo Malorie sappiamo che sarà ambientato ben 10 anni dopo i fatti che hanno sconvolto la vita della donna. Le creature saranno più pericolose e la donna dovrà fare una scelta difficile: "vivere secondo le regole della sopravvivenza o avventurarsi nell’oscurità e raggiungere di nuovo la speranza di una vita normale".