L'emittente The Cw ha diffuso in rete il primo trailer della quinta stagione di Legends of Tomorrow, serie tv che fa parte del noto Arrowverse.

Come già preannunciato nel corso della promozione del crossover Crisi sulle Terre Infinite (qui), la quinta stagione tornerà parte integrante del franchise televisivo noto come Arrowverse. Alcuni dei supereroi della serie spin-off di Arrow saranno tra i protagonisti assoluti del crossover, e tra questi è impossibile non citare Ray Palmer (Brandon Routh), alla sua ultima "missione" da leggenda.

Trovate lo spettacolare trailer in fondo al nostro articolo.

Legends of Tomorrow 5

La serie tv è stata creata da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Marc Guggenheim. Essa è nata come spin-off dell'immenso franchise televisivo nato come Arrowverse. Lo showrunner della quinta stagione è Phil Klemmer.

CAST: Caity Lotz, Dominic Purcell, Brandon Routh, Nick Zano, Maisie Richardson-Sellers, Tala Ashe, Matt Ryan, Jes Macallan e Courtney Ford

TRAMA Serie tv: Tratta dai fumetti DC Comics, la serie ha per protagonista un gruppo di eroi e criminali guidati dal Capitano Rip Hunter (Arthur Darvill), un viaggiatore del tempo che li ha reclutati per affrontare una minaccia inarrestabile, in grado di mettere in pericolo non solo il pianeta ma il tempo stesso.

La messa in onda della quinta stagione sarà ad opera di The CW, dal 21 gennaio 2020.