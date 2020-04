Torna la nostra rubrica Sci-Fi World, e lo fa presentandovi l'emozionante trailer del nuovo film fantascientifico indipendente intitolato Proximity.

Il film, che viene descritto come "un avvincente thriller fantascientifico" e come una "coinvolgente esplorazione dell'ignoto", segue le vicende di un giovanissimo scienziato della NASA (Ryan Masson) che viene rapito dagli extraterresti. Una volta riuscito a tornare in libertà il ragazzo racconta la sua storia, purtroppo nessuno crederà al suo racconto. Nel tentativo di cercare prove del suo rapimento, l'uomo si trova a fare una grande scoperta.

Proximity è stato scritto e diretto da Eric Demeusy, un veterano degli effetti visivi avendo lavorato in Tron Legacy e in diverse serie TV, tra le quali Stranger Things e Game of Thrones. Fungono da produttori Andrea Dondanville e Kyle Mcintyre, nel cast Ryan Masson, Highdee Kuan, Shaw Jones, Christian Prentice e Don Scribner.

Il film sarà distribuito in versione digitale negli USA a partire dal 15 maggio, sperando che in un futuro possa essere doppiato anche in italiano per il nostro mercato.

IL TRAILER