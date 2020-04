Disney e Pixar rinviano le uscite di Soul e Raya and the Last Dragon

Come da previsione, la Disney sta continuando a modificare il proprio listino uscite - causa Coronavirus - i nuovi film rinviati sono Soul e Raya and the Last Dragon.

Soul era atteso nelle sale per il prossimo 19 giugno 2020, ma vista l'emergenza, la Disney lo ha spostato al 20 novembre dello stesso anno. Di conseguenza, Raya and the Last Dragon è passato dal 25 novembre 2020 al 21 marzo del 2021. Insomma, stessa identica operazione di slittamento operata con i titoli Marvel Studios (qui).

SOUL

: Il film è stato diretto da Pete Docter. La colonna sonora originale sarà composta da Jon Batiste, Trent Reznor e Atticus Ross. CAST : Jamie Foxx, Phylicia Rashad, Tina Fey, Daveed Diggs, Questlove.

: La trama di Soul sarà incentrata su Joe Gardener, il direttore di una banda musicale delle scuole medie appassionato di Jazz. Sogna da sempre di suonare all’Half Note, un prestigioso locale jazz di New York. Improvvisamente, dopo 20 anni di tentativi, finalmente ottiene ciò che vuole: nelle prime immagini del film lo vediamo uscire dalla metropolitana ed esercitarsi al piano nel locale. Finalmente riesce a ottenere una serata, esce in strada e finisce in un tombino… morendo. La sua anima si separa dal suo corpo e va nell’aldilà. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 20 novembre 2020.

RAYA AND THE LAST DRAGON

: Scritta da Adele Lim (Crazy & Rich), per la regia di Paul Briggs e Dean Wellins. iL film è targato Walt Disney Animation. CAST : Non definito.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 21 marzo 2021.