Trailer e poster da Tutti parlano di Jamie, il film tratto dal famoso musical

Nel giorno del Coming Out Day il primo trailer di Tutti parlano di Jamie, il film tratto dal famoso musical, a sua volta ispirato da fatti realmente accaduti.

Diretto dal regista teatrale Jonathan Butterell, qui al suo esordio dietro la macchina da presa, il film sarà disponibile nelle sale prossimamente, distribuito da Walt Disney Company.

Questa la sinossi di Tutti parlano di Jamie. Jamie New ha sedici anni e non si sente come gli altri: invece di dedicarsi a una “vera” carriera, sogna di diventare una drag queen. Incerto sul suo futuro, Jamie è sicuro di una cosa: sarà sensazionale. Supportato dalla sua amorevole madre e dai suoi fantastici amici, Jamie supererà i pregiudizi, sconfiggerà i bulli e uscirà dall’oscurità… sotto i riflettori.

Nel cast spazio per l’esordiente Max Harwood, ma anche per Sarah Lancashire, Lauren Patel, Shobna Gulati, Ralph Ineson, Adeel Akhtar, Samuel Bottomley, con Sharon Horgan e Richard E. Grant.

La sceneggiatura e i testi sono stati firmati da Tom MacRae, le canzoni invece sono di Dan Gillespie Sells, mentre la colonna sonora è stata composta dallo stesso Sells e Anne Dudley.

Il film è stato prodotto da Mark Herbert, p.g.a., Peter Carlton, p.g.a., e Arnon Milchan, mentre Yariv Milchan, Michael Schaefer, Natalie Lehmann, Daniel Battsek, Ollie Madden, Peter Balm, Niall Shamma e Jes Wilkins sono i produttori esecutivi.

Di seguito poster e trailer di Tutti parlano di Jamie.