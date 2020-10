Monster Hunter: Nuovi mostri nello spettacolare backstage

Dopo aver visto il breve teaser trailer alcuni giorni fa, il moviegame Monster Hunter è tornato prepotentemente d’attualità con un backstage davvero spettacolare.

Nel breve video il regista Paul W.S. Anderson è in compagnia di Ryozo Tsujimoto e Kaname Fujioka, rispettivamente produttore e regista del gioco originale, ed è impegnato a dimostrar loro la bontà delle creature ricreate digitalmente per il suo film. Nel particolare è possibile distinguere le creature note come Diablos e Rathalos.

Il backstage ha però un secondo fine, ovvero quello di rasserenare i fan del videogame dal chiaro stampo fantasy, preoccupati per le ambientazioni fin troppo sci-fi palesate nel primo teaser trailer.

PRODUZIONE : La pellicola sarà tratta dall’omonimo videogame firmato dalla Capcom . Il budget del film dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di dollari, con Jeremy Bolt e Robert Kulzer pronti a produrre. Monster Hunter è stato scritto e diretto da Paul W.S. Anderson .

: La pellicola sarà tratta dall’omonimo videogame firmato dalla . Il budget del film dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di dollari, con e pronti a produrre. è stato scritto e diretto da . CAST : Milla Jovovich, Ron Perlman, TI Harris, Tony Jaa, Diego Boneta, Meagan Good, Josh Helman.

: Milla Jovovich, Ron Perlman, TI Harris, Tony Jaa, Diego Boneta, Meagan Good, Josh Helman. TRAMA : Per ogni mostro c’è un eroe. Un uomo comune alle prese con un lavoro considerato un vicolo cieco scopre che è in realtà il discendente di un antico eroe. Dovrà quindi viaggiare con destinazione un mondo mistico per essere addestrato e diventare un Cacciatore di Mostri, prima che delle creature mitiche provenienti da un altro mondo distruggano il nostro

AL CINEMA: La distribuzione sarà affidata a Screen Gems (per gli Usa) e Sony Pictures (per i mercati internazionali). In Usa il rilascio è atteso per 23 aprile 2021.

IL BACKSTAGE