Munro Films e Lightbulb Film Distribution hanno pubblicato il trailer, e il poster, del loro ultimo thriller di fantascienza intitolato Invasion Planet Earth.

Invasion Planet Earth è diretto da Simon Cox, scritto dallo stesso Cox insieme a Simon Bovey. Nel cast troviamo Simon Haycock nei panni del protagonista Thomas Dum e Lucy Drive in quelli della Moglie Mandy.

Nel cast anche Julie Hoult, Danny Steele, Sophie Anderson, John Campling, Toya Wilcox.

Questa la sinossi.

Thomas Dunn, dopo la morte della sua giovane figlia, è un uomo che ha perso la fede. La sua vita si è sbriciolata e la sua fiducia è in frantumi. Eppure, un giorno si sveglia e scopre che Mandy, la sua amorevole moglie, è finalmente di nuovo incinta. Forse questa è la loro occasione per allontanarsi dalla tragedia del passato e per lui ritrovare la sua fede. Ma nello stesso giorno una grande nave madre aliena appare nei cieli e il popolo della terra è improvvisamente afflitto da visioni sulla fine della civiltà. Tom e Mandy si dividono mentre la nave madre lancia un'enorme flotta aliena che attacca le città della Terra. Tom deve guardare in profondità dentro di sé per trovare non solo la sua fede ma la saggezza e la forza per salvare la razza umana dagli orrori che la minacciano. Tuttavia, prima deve trovare Mandy, mentre scopre che il loro nuovo bambino ha la chiave per il futuro dell'umanità. Vengono tracciate le linee di battaglia e l'ultima guerra per il Pianeta Terra sta per iniziare ...