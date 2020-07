Un nuovo trailer da The Old Guard, il film Netflix

Il colosso dìgitale Netflix ha diffuso oggi il nuovo trailer di The Old Guard, il film tratto dall’omonimo fumetto firmato da Greg Rucka.

Atteso in calendario dal 10 luglio, The Old Guard presenterà un cast d’eccezione capitanato da Charlize Theron e Chiwetel Ejiofor, con l’aggiunta del talento del nostro Luca Marinelli.

Trovate il nuovo trailer, con alcune sequenze inedite, in fondo alla pagina.

THE OLD GUARD

PRODUZIONE : Il film è stato diretto da Gina Prince-Bythewood, su una sceneggiatura firmata da Greg Rucka, autore del fumetto da cui è stato adattato.

: Il film è stato diretto da Gina Prince-Bythewood, su una sceneggiatura firmata da Greg Rucka, autore del fumetto da cui è stato adattato. CAST : Charlize Theron, Chiwetel Ejiofor, Luca Marinelli, Matthias Schoenaerts e KiKi Layne.

IL TRAILER

Charlize Theron e ogni immortale che si rispetti lo sa: vivere per sempre è molto più difficile di quanto sembri. #TheOldGuard pic.twitter.com/zFequMl94q — Netflix Italia (@NetflixIT) July 2, 2020