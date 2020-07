Jeffrey Dean Morgan potrebbe ottenere un ruolo in The Boys 2

L’attore Jeffrey Dean Morgan potrebbe presto apparire nella seconda stagione di The Boys, a confermarlo lo showrunner Eric Kripke.

Amato dai fan per il suo ruolo di Negan in The Walking Dead, l’attore Jeffrey Dean Morgan è da tempo al centro di una serie di voci che lo vorrebbero tra i protagonisti della serie The Boys. A confermare queste voci, o una parte di esse, è stato lo stesso Eric Kripke, showrunner di The Boys. Alla domanda relativa ad un possibile interesse per lui da parte della produzione, lo showrunner ha riferito quanto segue:

“L’ho fatto assolutamente. C’è già un ruolo di cui stiamo già parlando. Ci dobbiamo mettere d’accordo. Perché come sapete lui è in The Walking Dead, quindi ha un’altra casa. Ma abbiamo già parlato di un ruolo e potrebbe essercene anche un altro di cui stiamo parlando. Ma ne stiamo parlando, proprio la scorsa settimana ci siamo letteralmente mandati messaggi avanti e indietro per cercare di capire come farlo entrare nello show. Non credo sia ancora un affare concluso, ma la volontà è lì, e ne stiamo entrambi parlando.“

A voi piacerebbe Jeffrey Dean Morgan tra i protagonisti di The Boys 2?

THE BOYS

PRODUZIONE : The Boys è stata sviluppata da Seth Rogen, Evan Goldberg e Eric Kripke. Nel cast spazio per Karl Urban, Simon Pegg, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Elisabeth Shue.

: The Boys è stata sviluppata da Seth Rogen, Evan Goldberg e Eric Kripke. Nel cast spazio per Karl Urban, Simon Pegg, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Elisabeth Shue. CAST : Hughie (Jack Quaid), Billy Butcher (Karl Urban), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon), e The Female (Karen Fukuhara). Simon Pegg interpreta come guest star il padre di Hughie. I supereroi The Seven sono capitanati da Homelander (Antony Starr) e comprendono Starlight (Erin Moriarty), Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) e Black Noir (Nathan Mitchell), Aya Cash (Stormfront).

. La storia narra dei “senza-potere” contro i potentissimi, The Boys, che si lanciano in un’eroica avventura per rivelare la verità sui The Seven e Vought – la società multi-miliardaria a che fa capo a questi supereroi e che riesce a coprire tutti i loro sporchi segreti. IN TV: La seconda stagione di The Boys sarà distribuita su Amazon Prime Video dal 4 settembre 2020.