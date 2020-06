Il trailer di Murder Manual, l'horror antologico con Emilia Clarke

La divisione americana di Amazon Prime Video ha diffuso in rete il trailer di Murder Manual, l'horror antologico prodotto dalla Hewes Pictures.

Realizzato intrecciando 8 storie differenti dell'orrore, Murder Manual è un progetto molto interessante diretto da registi del calibro di Michael Escobedo, Kelly Hallmark, Matt Newton, Sam N. Powell, Toni Tikkanen e Nour Wazzi, ed interpretato, tra gli altri, da Emilia Clarke.

Tra le storie narrate nella serie, il viaggio di una bambina dal mondo degli incubi a quello reale, una fuga romantica di una coppia gay a Palm Spring con risvolti omicidi, il viaggio di una giovane donna che diventa mortale e una ragazza tenuta prigioniera che deve essere salvata da suo marito.

Nel cast spiccano i nomi di Hadley Fraser (The Legend of Tarzan), Sylvia Panacione (Jane the Virgin), Maria Olsen (Paranormal Activity 3) e Bryan Manley Davis (The Devil’s Well).

Non c'è ancora una data di rilascio su Prime Video.

IL TRAILER