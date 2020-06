Batwoman: Una nuova protagonista per la seconda stagione

È simpatica, disordinata, un po’ imbranata e selvaggia. Non assomiglia a Kate Kane, la donna che indossava il costume prima di lei. Senza nessuno nella sua vita che la aiutasse a rimanere sul giusto sentiero, Ryan ha trascorso anni da tossicodipendente, evitando la polizia e mascherando il suo dolore con cattive abitudini. Una ragazza che ruberebbe il latte per un gatto nel vicolo, ma che potrebbe anche ucciderti a mani nude, Ryan è il tipo di combattente più pericoloso: altamente qualificato e selvaggiamente indisciplinato. Lesbica dichiarata, atletica, dura, passionale, fallibile. Non è lo stereotipo dell’eroe americano.