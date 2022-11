Vertical Entertainment e Alcon Entertainment hanno diffuso oggi il primo terrificante trailer di Lullaby, l’horror diretto da John R. Leonetti.

Reso famoso dal suo lavoro in regia svolto con Annabelle, il regista John R. Leonetti è tornerà presto al cinema con un horror a sfondo demoniaco che, dalle immagini proposte nel primo trailer, sembra avere le giuste potenzialità per spaventare nel modo giusto gli amanti del genere.

Nel cast spazio per Oona Chaplin (Game of Thrones), Rámon Rodríguez (The Affair), Liane Balaban (You Can Live Forever), Kira Guloien (Women Talking) e Moni Ogunsuyi (The Umbrella Academy). La sceneggiatura è stata firmata da Alex Greenfield e Ben Powell.

Ecco la sinossi del film:

Una madre scopre una ninna nanna in un libro antico e presto considera la canzone come una benedizione …Ma il suo mondo si trasforma in un incubo quando la ninna nanna fa emergere l’antico demone Lilith.

Lullaby sarà distribuito nelle sale americane e on demand dal 16 dicembre 2022.