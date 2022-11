Al via le prime proiezioni al nuovo Multisala UCI Megalò in Abruzzo

E’ stato inaugurato quest’oggi UCI Megalò, la prima multisala del circuito cinematografico UCI Cinemas situata in Abruzzo.

Di seguito vi proponiamo il comunicato stampa ufficiale che offre informazioni sulla struttura, ma anche le dichiarazioni di Ramon Biarnés, Managing Director Sud e Nord Europa di ODEON Cinemas Group.

UCI CINEMAS INAUGURA LA MULTISALA UCI MEGALÒ IN ABRUZZO

Chieti, 17 novembre 2022 – UCI Cinemas, il più importante Circuito cinematografico in Italia parte del Gruppo ODEON & Cinemas Group, inaugura oggi UCI Megalò, il multiplexsituato presso il Centro Commerciale Megalò a Chieti, in Località Santa Filomena. Dotato di 9 schermi completamente digitalizzati, per un totale di 1.944 posti a sedere, UCI Megalò è la prima multisala di UCI Cinemas nella regione Abruzzo. Il Circuito si pone quindi l’obiettivo di sviluppare sul territorio una nuova realtà cinematografica. Con questa nuova apertura, UCI conta 41 strutture distribuite capillarmente in Italia, per un totale di 425 schermi.

Nel giorno di inaugurazione le proiezioni avranno inizio alle ore 16:00. Per l’occasione, UCI Megalò proporrà una promozione che offre l’accesso a tutti gli spettacoli in programmazione fino al 23 novembre al prezzo esclusivo di soli 4,90 euro. Un’occasione imperdibile per godere dell’esperienza cinematografica immersiva offerta dal Circuito, che da sempre si impegna non solo a garantire una qualità eccellente delle immagini e del suono, ma anche a rendere il cinema un luogo dove poter vivere momenti indimenticabili. Tra i film in programmazione nella prima settimana di apertura: Black Panther: Wakanda Forever, Diabolik: Ginko all’attacco!, The Menu, Belle e Sebastien – Next Generation.

Ramon Biarnés, Managing Director Sud e Nord Europa di ODEON Cinemas Group, commenta così l’apertura del nuovo multiplex:

“Siamo orgogliosi di inaugurare il primo multiplex di UCI Cinemas in Abruzzo. UCI Megalò rappresenta un ulteriore tassello della strategia di espansione del Gruppo che ha l’obiettivo di offrire al pubblico teatino la migliore esperienza cinematografica d’Italia. Tra i punti di forza di UCI Megalò, l’ampia programmazione, gli standard UCI audio e video best in class e i servizi di acquisto biglietti digitale. Vogliamo integrarci il più possibile con la realtà locale, favorendo opportunità occupazionali e proponendoci come partner di enti locali e aziende per l’organizzazione di eventi e congressi e come principale canale pubblicitario da utilizzare».

“Siamo molto soddisfatti di dare il benvenuto a un player internazionale come Uci Cinemas presso il nostro centro Commerciale. Ci siamo mossi con impegno per dare una nuova vita alle sale, perché il settore dell’intrattenimento rappresenta un valore aggiunto molto prezioso per Megalò e per tutto il territorio. Con questo ingresso proseguiamo il percorso di espansione della nostra offerta merceologica, già molto ampia, a conferma dell’importante strategia di consolidamento di Megalò come punto di riferimento per lo shopping a livello regionale” afferma Maria Stella Bertino, Center Manager del Centro Commerciale Megalò.

Oltre alla promozione inaugurale, UCI Megalò introdurrà il programma di fidelizzazione SKIN ucicard che consentirà al pubblico teatino di ottenere sconti e biglietti omaggio attraverso l’attivazione delle tessere SKIN Cinema, SKIN Student e SKIN Family. Saranno attive anche le tessere Cinefans nella doppia versione Basic e Plus, proponendo 5 ingressi a tariffa scontata e le Gift Card, che un’idea regalo valida per tutto l’anno, ma soprattutto nel periodo natalizio.

Alle aziende e agli enti locali, il multiplex offrirà la possibilità di organizzare eventi e conferenze aziendali, lanci di prodotto, meeting su più cinema contemporaneamente, grazie ai collegamenti in streaming da qualsiasi parte del mondo. Tra gli eventi a disposizione della clientela première esclusive, anteprime e prime visioni.

Attivi anche tutti i servizi che facilitano l’accesso nelle sale, come la App gratuita del Circuito che consente il check-in in sala senza il passaggio alle casse, le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto.