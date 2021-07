I mostri stanno tornando, ecco il trailer italiano di La Famiglia Addams 2

Questa mattina Eagle Pictures ha diffuso in rete il trailer italiano di La Famiglia Addams 2, secondo appuntamento con la versione animata del celebre franchise nato dalla matita di Charles Addams.

Il lancio del trailer è stato accompagnato dall’annuncio della release italiana per il 28 ottobre, un mese di ritardo circa rispetto al rilascio nordamericano (1° ottobre), ma anche dalla nuova sinossi, che recita quanto segue:

“La famiglia più spaventosa di tutti i tempi torna al cinema nel sequel d’animazione, La Famiglia Addams 2. In questo nuovo capitolo, troviamo Morticia e Gomez sconvolti dal fatto che i loro figli stanno crescendo, rinunciando persino alle cene di famiglia per dedicarsi ai loro passatempi mostruosi. Per recuperare il rapporto con i figli, decidono di partire con Mercoledì, Pugsley, Zio Fester e il resto della famiglia con l’orribile camper stregato per avventurarsi in una terrificante vacanza di famiglia. Il loro viaggio attraverso l’America li condurrà fuori dal loro mondo coinvolgendoli in esilaranti avventure, insieme all’iconico cugino IT e a nuovi eccentrici personaggi. Cosa potrebbe mai andare storto?”

LA FAMIGLIA ADDAMS 2

PRODUZIONE: Il film d’animazione è stato diretto da Greg Tiernan e Conrad Vernon. Nel cast vocale spazio per Oscar Isaac (Gomez), Charlize Theron (Morticia), Chloe Grace Moretz (Mercoledì), Finn Wolfhard (Pugsley), Nick Kroll (Zio Fester), Bette Midler (Nonna), Elsie Fisher (Margaux) e Allison Janney (Margaux Needler). DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa a partire dal 1° ottobre 2021. In Italia dal 28 ottobre.

TRAMA: Morticia, crudelmente devota a suo marito e ai suoi figli, è la pallida colla che tiene insieme il clan. Gomex, affabile, sinistro e innamorato in maniera passionale di sua moglie, è sempre entusiasta, qualsiasi sia la situazione in cui è stato messo. Mercoledì è una geniale e inquietante teenager con lunghe trecce e un cupo umorismo. Pagsley è un minaccioso bambino di dieci anni che ama infilarsi in qualsiasi malefatta possibile. Il folle zio Fester ha un cuore grande, allegro e ama gennerare il caos. La Nonna è innamorata dei suoi nipotini che adorano i suoi biscotti a forma di pipistrelli e teschi. Margaux Needler, una regina dei reality, desidera solo che il quartiere sia perfetto.