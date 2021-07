Tutte le novità del mese di agosto su Disney+ e Star

Il mese di agosto su Disney+ è pronto ad offrire tante novità, tra film originali, serie tv attese e produzioni destinate al canale tematico Star.

In attesa di ulteriori aggiunte, che potrebbero arrivare nelle prossime settimane, le uscite più attese di agosto sono la serie animata What if?, il film Crudelia (finalmente per tutti gli abbonati), l’attesa serie Only Murders in the Building ma, soprattutto, l’undicesima stagione di The Walking Dead.

AGOSTO SU DISNEY+ E STAR:

4 agosto

Body of Proof 1-2-3 (serie – Star)

Corto Circuito / Short Circuits stagione 2 (serie di corti – Disney+)

Marvel Studios: Legends, 10 (Peggy Carter), 11 (The Avengers Initiative), 12 (Ravagers) (speciali – Disney+)

6 agosto

Romy & Michelle (film – Star)

11 agosto

9-1-1 Lone Star stagioni 1 e 2 (serie – Star)

American Dad 11-15 (serie – Star)

What If? (serie, un episodio a settimana – Disney+)

13 agosto

Tolkien (film – Star)

Beaches (film – Star)

18 agosto

The Godfather of Harlem stagione 2 (serie, un episodio a settimana – Star)

Criminal Minds: Suspect Behaviour (serie completa – Star)

Elena, diventerò presidente stagione 2 (serie, tutti gli episodi – Disney+)

Vita da cucciolo (documentario, Disney+)

23 agosto

The Walking Dead 11 (serie, un episodio a settimana – Star)

25 agosto

McCartney 3-2-1 (docuserie – Star)

Disney Gallery – The Mandalorian 2 (speciale – Disney+)

27 agosto

Gli amici delle vacanze (film Star Original – Star)

Joy (film – Star)

Crudelia (film – Disney+)

31 agosto

Only Murders in the Building (serie, un episodio a settimana – Star)