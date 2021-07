Box Office Italia: partenza positiva per Jungle Cruise mercoledì

Il fantasy Jungle Cruise ha esordito ieri nelle sale italiane portando una ventata fresca al Box Office Italia in vista dell’arrivo dell’ultimo weekend di luglio.

Nonostante la quasi contemporaneità su Disney+ (il film sarà a disposizione con Accesso Vip da domani 30 luglio), Jungle Cruise ha aperto il suo cammino nel botteghino nazionale con un incasso da 123 mila euro. Si tratta di una discreta partenza, ma senza dubbio frenato dal caldo torrido, ma anche dalle rinnovate preoccupazioni legate al problema Covid-19.

In secondo posizione spazio per Old, il quale ha raccolto altri 64 mila euro, per un totale di 856 mila. Il signore degli anelli: Le due torri in 4K si è posizionato, invece, in terza posizione con un incasso di 63 mila euro, ed un totale in due giorni di 126 mila. La top five si è inoltre conclusa con il quarto posto di Black Widow e I Croods 2 – Una Nuova Era, rispettivamente con incassi da 37 mila euro (totale 4.45 milioni) e 29 mila euro (1.35 milioni).

Tra le altre novità del weekend, l’horror Possession – L’appartamento del Diavolo ha raccolto all’esordio 20 mila euro.