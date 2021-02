Il trailer di Invincible, la serie animata di Prime Video

Amazon Studios ha diffuso oggi il primo trailer di Invincible, la serie animata tratta dall’omonima graphic novel di Robert Kirkman.

Il lancio della serie su Amazon Prime Video è stato fissato per il giorno 26 marzo 2021, successivamente sarà rilasciato un episodio a settimana, con il finale di stagione previsto per il 30 aprile. Gli episodi alla fine saranno 8.

La serie è stata prodotta da Skybound, con Simon Racioppa (Teen Titans) nelle vesti di showrunner. I produttori esecutivi della serie sono Racioppa, Kirkman e David Alpert, ed ancora Catherine Winder, e Justin & Chris Copeland. La prima stagione conterà 8 episodi della durata di circa un’ora.

Invincible racconterà la storia del diciassettenne Mark Grayson (Steven Yeun), un ragazzo come tanti alla sua età, se non fosse per il fatto che suo padre è Omni-man (J.K. Simmons), il più potente supereroe del pianeta. Ma man a mano che Mark inizia a sviluppare i suoi super poteri, scopre che l’eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra.

Nel cast di doppiatori di Invincible ci saranno Mahershala Ali (Titan), Clancy Brown (Damien Darkblood), Nicole Byer (Vanessa & Fiona), Jeffrey Donovan (Machine Head), Jonathan Groff (Rick Sheridan), Jon Hamm (Steve), Djimon Hounsou (Martian Emperor), Ezra Miller (D.A. Sinclair), Steven Yeun (The Walking Dead), Sandra Oh (Grey’s Anatomy), J.K. Simmons (Whiplash), Seth Rogen (The Lion King), Gillian Jacobs (Love), Andrew Rannells (Black Monday), Zazie Beetz (Atlanta), Mark Hamill (Star Wars: The Last Jedi), Walton Goggins (Tomb Raider), Jason Mantzoukas (John Wick 3: Parabellum), Mae Whitman (Good Girls), Zachary Quinto (NOS4A2), Khary Payton (The Walking Dead), Chris Diamantopoulos (Silicon Valley), ed ancora Michael Cudlitz, Lauren Cohan, Ross Marquand, Lennie James, Sonequa Martin-Green e Chad Coleman.

IL TRAILER DI INVINCIBLE