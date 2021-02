Posted on

Mancava solo l’ufficialità, ed ora è arrivata: Netflix ha cancellato The Punisher dopo due stagioni. L’annuncio è arrivato quest’oggi, ed al suo interno anche la chiusura di Jessica Jones, altra serie tv co-prodotta con Marvel Television, prossima ed esordire sulla piattaforma con la terza stagione. Il Comunicato The Punisher non tornerà per una terza stagione