Due nuovi poster da Raya e l’ultimo drago, il film d’animazione Disney

Questa mattina, grazie al solito Imp Awards, diamo uno sguardo a due nuovi poster da Raya a l’ultimo drago, prossimo film d’animazione Disney Animation.

I due nuovi poster, così come gli altri finora approdati in rete, mettono in mostra i tantissimi personaggi presenti nel nuovo film in uscita su Disney+. A tal proposito, ricordiamo che Disney+ distribuirà Raya e l’ultimo drago in versione a pagamento dal 5 marzo, mentre gratuitamente e per tutti i suoi abbonati dal 4 giugno.

RAYA E L’ULTIMO DRAGO

PRODUZIONE: Scritto da Adele Lim (Crazy & Rich), per la regia di Paul Briggs e Dean Wellins, il film è targato Walt Disney Animation. CAST VOCALE: Cassie Steele, Awkwafina.

TRAMA: La storia è ambientata a Kumandra, una versione reinventata della Terra divisa in cinque regioni che tutte insieme formano un drago, anche se i draghi sono spariti da tempo lasciando il posto a una forza oscura e maligna. Raya è un’eroina molto forte che deve trovare l’ultimo drago per salvare il regno.

Nelle sale Usa dal 5 marzo 2021, in contemporanea anche su Disney+. In Italia dal 5 marzo a pagamento, dal 4 giugno gratuitamente.