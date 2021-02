Muppet Show su Disney+: gli omaggi a WandaVision, The Mandalorian ed altri

Il Muppet Show è arrivato finalmente sulla piattaforma Disney+, e per l’occasione in rete sono apparsi alcuni poster omaggi a WandaVision, The Mandalorian ed altri successi Disney.

Per festeggiare l’approdo su Disney+, sono stati pubblicati alcuni omaggi a recenti successi della compagnia quali WandaVision e The Mandalorian, ma anche High School Musical: The Musical: La serie (diventato High School Mayhem: The Musical: La serie – la parodia – il podcast – la t-shirt), Elena, diventerò presidente e Il mondo secondo Jeff Goldblum.

I 120 episodi dello show, andati in onda tra il 1976 ed il 1981, saranno disponibili per tutti gli abbonati Disney+ in lingua originale, ma con sottotitoli in italiano. L’arrivo in piattaforma è arrivato a distanza di 17 anni dall’acquisizione dei diritti dello show da parte del colosso. Nel 2005, 2007 e 2008 sono state distribuite le prime tre stagioni in DVD, ma la quarta e la quinta stagione rimangono inedite in home video.

Prodotto in maniera indipendente da Jim Henson, girato negli studi britannici di Elstree e trasmesso prima nel Regno Unito su ITV e poi in syndication tramite la CBS, The Muppet Show è diventato un successo internazionale ed è stato trasmesso in 100 paesi, facendo decollare le carriere di Henson e, tra gli altri, Frank Oz, Jerry Nelson, Richard Hunt e Dave Goelz.