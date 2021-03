Il nuovo trailer internazionale di Voyagers, lo sci-fi con Colin Farrell

Posted on

Michael Keaton questa estate vestirà i panni di Avvoltoio per contrastare la nascita del mito di Spider-Man nel cinecomic Spider-Man: Homecoming, ma a quanto pare questo con i Marvel Studios non sarà l’unico ruolo da villain in procinto di apparire nella sua meravigliosa carriera. Secondo il The Hollywood Reporter, Michael Keaton è in procinto di