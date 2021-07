Il teaser trailer di Gomorra – Stagione Finale conferma il lancio a novembre

Poco fa Sky ha diffuso il teaser trailer degli ultimi episodi di Gomorra – Stagione Finale, l’atteso epilogo della celebre serie tv tratta dal best seller di Roberto Saviano.

I nuovi episodi, gli ultimi della serie, verranno trasmessi su Sky – ed in contemporanea su Now – a partire dal mese di novembre, un’ulteriore conferma è arrivata poco dal lancio del teaser trailer. Gomorra – Stagione Finale conterà sei episodi diretti da Marco D’Amore (interprete di Ciro nella serie), mentre quattro saranno diretti da Claudio Cupellini. La sceneggiatura degli episodi è stata firmata da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli insieme a Gianluca Leoncini e Valerio Cilio, ovviamente sempre da un’idea di Roberto Saviano.

Questa è la sinossi dell’ultima stagione di Gomorra: “Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima.”

Ecco il teaser trailer.