Snake Eyes: G.I. Joe Le Origini – Il cast mostra gli allenamenti nella nuova featurette

Paramount Pictures Italia ha diffuso in rete una featurette destinata alla campagna promozionale di Snake Eyes: G.I. Joe Le Origini, il nuovo spettacolare spin-off della celebre saga targata Hasbro.

La nuova featurette mostra i protagonisti del cast, Henry Golding su tutti, alle prese con i duri allenamenti svolti durante tutta la produzione del film. Un vero omaggio al lavoro dietro le quinte svolto da attori, ma soprattutto dagli stuntmen che prestano la loro arte per la spettacolarità di un film come Snake Eyes: G.I. Joe Le Origini. Ricordiamo che il film diretto da Robert Schwentke.

SNAKE EYES: G.I. JOE ORIGINS

PRODUZIONE: Il film è stato sceneggiato da Evan Spiliotopoulos, e porterà in sala una storia alle origini. La regia è stata affidata a Robert Schwentke. In cabina di produzione, oltre a Paramount Pictures e Hasbro Studios, anche Lorenzo di Bonaventura e Brian Goldner. CAST: Henry Golding sarà Snake Eyes, mentre Andrew Koji sarà Storm Shadow, Iko Uwais, Ursula Corbero, Samara Weaving, Haruka Abe, Takehiro Hira. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 23 luglio 2021. In Italia il film uscirà il 21 luglio.

TRAMA: Snake Eyes (Henry Golding) è un ninja che si veste di nero, nasconde il suo volto e non parla. Entra a far parte del gruppo anti-terrorista e diventa rapidamente uno dei membri più popolari, inoltre crea un legame speciale con Scarlett (Samara Weaving), primo membro femminile del team, e a volte svolge delle missioni insieme al suo lupo, Timber.

https://youtu.be/sgsi126HXJs