Sex and the City: sono partite le riprese di And Just Like That…, ecco la prima foto

Sono ufficialmente partite le riprese di And Just Like That…, la serie che farà reboot al celebre show Sex and the City, a pubblicare la prima immagine dal set è stata Sarah Jessica Parker.

La serie seguirà Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon), e Charlotte (Kristin Davis) mentre passano dalla complicata realtà della vita e l’amicizia nei loro trent’anni a quella ancora più complicata dei cinquant’anni. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristen Davis torneranno nel reboot nei panni ovviamente di Carrie, Miranda e Charlotte.

And Just Like That… sarà sempre ambientata a New York City con le ragazze oramai cinquantenni e ormai è risaputo che l’elemento chiave mancante sarà proprio Kim Cattrall, che ha interpretato l’esilarante e schietta Samantha Jones. L’attrice ha ribadito a lungo negli anni di non voler mai tornare a recitare nell’amato franchise di Darren Star, che ha anche portato alla realizzazione di due film. Michael Patrick King sarà ancora impegnato nel ruolo di sceneggiatore.

La prima immagine diffusa da Sarah Jessica Parker mostre le attrici mentre passeggiano serenamente per le strade di New York. La trovate qui di seguito.