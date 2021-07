Box Office Usa: anteprime da oltre 13 milioni per Black Widow

Il cinecomic Marvel Studios “Black Widow” è pronto ad infrangere un nuovo record “post-pandemico” nell’oramai risvegliato Box Office Usa.

Poco fa il The Hollywood Reporter ha riferito che le anteprime di Black Widow negli Usa hanno fruttato un primo incasso da 13.2 milioni di dollari, una cifra assolutamente in linea con quelle degli ultimi cinecomic Marvel usciti prima della pandemia da Covid-19: giusto per citarne alcuni, Spider-Man: Homecoming (15,4 milioni), Thor: Ragnorok (14,5 milioni), Ant-Man and the Wasp (11,5 milioni), Venom (10 milioni).

Dati alla mano, gli analisti credono che Black Widow potrebbe ora sfruttare le 4100 sale a disposizione, tra cui schermi IMAX e Premium, per infrangere un nuovo record in questa triste “era post-pandemica”. L’incasso stimato nel Box Office Usa per il weekend d’esordio, a queste cifre, potrebbe valere una cifra stimata tra i 90 ed i 100 milioni di dollari, ben oltre i 70 milioni incassati due weekend fa da Fast and Furious 9, attuale record-movie di questo periodo.

Il cinecomic Marvel ha anche esordito in 30 mercati internazionali, Italia incluso, strappando 22.4 milioni in soli due giorni. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti.

BLACK WIDOW

PRODUZIONE: Le riprese si sono tenute nel Regno Unito, in Croazia, a Miami (Florida) e in Italia. L’unico dettaglio riguardo la trama è la collocazione temporale, ossia appena dopo gli eventi ammirati in Captain America: Civil War. Il film è stato diretto da Cate Shortland. La sceneggiatura è stata affidata a Jac Schaeffer, e riscritta da Ned Benson. CAST: Scarlett Johansson, Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, e Rachel Weisz, Ray Winstone. DISTRIBUZIONE: L’uscita è fissata per il 9 luglio 2021, con distribuzione ibrida tra Cinema e Disney+ (accesso Vip). In Italia approderà nelle sale il 7 luglio e solo due giorni dopo su Disney+ con Accesso Vip.

TRAMA: Dopo lo straordinario successo di Avengers: Endgame, diventato il maggiore incasso mondiale di sempre, Scarlett Johansson riprende il suo ruolo di Natasha Romanoff/Black Widow, mentre David Harbour veste i panni di Alexi il Guardiano Rosso e Florence Pugh interpreta Yelena.