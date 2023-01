Il colosso dello streaming Netflix ha da poco diffuso un trailer che anticipa quelli che saranno i film originali più attesi in arrivo nel corso del 2023.

Tra le pellicole presentate nel trailer, spiccano Extraction 2 (da noi Tyler Rake 2), ma anche il fantasy Damsel con la lanciatissima Millie Bobby Brown e The Killer, il nuovo film diretto da David Fincher con protagonista Michael Fassbender. Lo streamer regala, inoltre, un primo sguardo a Rebel Moon, l’attesissimo fantasy diretto da Zack Snyder di cui si parla già molto nell’ambiente.

All’interno del breve spezzone dedicato a Rebel Moon è possibile dare uno sguardo al look dei personaggi interpretati da Charlie Hunnam, da Sofia Boutella e da Djimon Hounsou, oltre che un first look alle ambientazioni che ricordano sotto molti aspetti quelle già ammirate nella saga Star Wars. La clip, infine, ricorda che l’uscita del film è il 22 dicembre.

REBEL MOON

Il film è stato diretto da Zack Snyder il quale, oltre ad essere il produttore con sua moglie Deborah e Wesley Coller, ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Shay Hatten e Kurt Johnstad. Fungono da produttori esecutivi Bergen Swanson, Sarah Bowen di Grand Electric, Shay Hatten e Kurt Johnstad. NEL CAST: Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Bae Doo-na, Ray Fisher, Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi, Sky Yang, Rupert Friend, Stuart Martin, Corey Stoll, Cary Elwes, Michiel Huisman, Anthony Hopkins. Il film sarà distribuito su Netflix a partire dal 22 dicembre 2023.

SINOSSI PRELIMINARE

Una colonia pacifica ai margini della galassia è minacciata dagli eserciti di un tirannico reggente di nome Balisarius. Le persone disperate inviano una giovane donna con un passato misterioso a cercare guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli a prendere posizione.

LA CLIP