Scream VI: domani il trailer ufficiale, ecco alcune nuove foto

Paramount Pictures domani rilascerà il trailer ufficiale di Scream VI, sesto capitolo della celeberrima saga horror con protagonista il temibile Ghostface.

Nell’attesa, dai canali social ufficiali, è stato rilasciato un piccolo assaggio video, con annesse alcune nuove foto targate Entertainment Weekly. Negli scatti inediti spazio “ovviamente” per Ghostface, ma anche per vecchi nuovi protagonisti. Trovate la galleria fotografica e l’anteprima del trailer in fondo alla pagina.

SCREAM VI

Il film è stato diretto da Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, con James Vanderbilt e Guy Busick che co-scrivono la sceneggiatura. Vanderbilt, Paul Neinstein e William Sherak di Project X Entertainment sono i produttori. Il creatore della saga Kevin Williamson e il terzo membro di Radio Silence “Chad Villella” sono i produttori esecutivi insieme a Gary Barber di Spyglass e Peter Oillataguerre, Ron Lynch, Cathy Konrad e Marianne Maddalena.

NEL CAST Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Jenna Ortega, Dermot Mulroney, Courteney Cox, Hayden Panettiere, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda, Josh Segarra, Henry Czerny, Samara Weaving, Tony Revolori.

LE NUOVE FOTO

DOMANI IL TRAILER