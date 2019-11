High Octane Pictures ha da poco rilasciato il trailer del film sci-fi indie, a dir poco stravagante e dai risvolti comici, intitolato Robot Awakening.

Questo film israeliano, precedentemente noto con il titolo di "OMG, I'm a Robot!", è stato diretto dalla coppia di filmmakers Tal Goldberg e Gal Zelezniak.

Nel cast troviamo Yotam Ishay nei panni del protagonista Danny e Hili Yalon in quelli della ragazza di Danny. Ma anche Tzahi Grad, Dror Keren, Inna Bakelman, Nelly Tagar, David Kigler, Ori Yaniv e Rob Schneider.

Questa la sinossi.

Danny è depresso da circa otto mesi perché la sua ragazza lo ha lasciato senza nemmeno lasciargli un biglietto. Con grande disperazione decide di tagliarsi i polsi, solo per scoprire che il suo braccio è fatto di acciaio e può sparare raggi laser. È un robot e, se ciò non bastasse, la sua ragazza è stata rapita da una misteriosa organizzazione. Accompagnato dal CEO della società di computer per cui lavora e da un robot osservatore ortodosso, Danny intraprenderà un viaggio per salvare la sua ragazza incinta.