Il trailer di Chi ha incastrato Babbo Natale?, il nuovo film di Alessandro Siani

L’artista napoletano Alessandro Siani è pronto a tornare in sala con Chi ha incastrato Babbo Natale?, la nuova commedia da lui diretta ed interpretata in tema con le feste natalizie.

Il nuovo film diretto da Siani mette al centro dell’attenzione una sorta di golpe ai danni di Babbo Natale, con tanto di spie, sabotaggi e gag varie sempre e soltanto nello stile tanto amato dal pubblico del famoso artista napoletano. Oltre al trailer, lo trovate in fondo alla pagina direttamente dal nostro account Youtube, Vision Distribution ha anche rilasciato il poster e la sinossi ufficiale.

Nel cast, con Alessandro Siani, anche Christian De Sica, Diletta Leotta e Angela Finocchiaro. Una produzione Bartlebyfilm, Indiana Production e Vision Distribution. Produttori Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone. Produttori Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli. Chi ha incastrato Babbo Natale? sarà al cinema dal 16 dicembre 2021. Ecco la sinossi:

“La Wonderfast, azienda di consegne online più potente del mondo, domina il mercato per tutto l’anno tranne a Natale. Per far fallire Babbo Natale, assoldano il capo dei suoi elfi, convincendolo ad infiltrare nella sua fabbrica un nuovo manager: Genny Catalano, conosciuto come il “re dei pacchi”. In realtà i pacchi in questione non sono i doni natalizi quanto piuttosto i famigerati “pacchi”. Genny, infatti, è un volgare truffatore che vive di espedienti coadiuvato da Checco, un piccolo scugnizzo di 8 anni. L’arrivo della coppia al Polo Nord darà vita ad una serie di guai ma alla fine, complice l’improbabile contaminazione reciproca che nasce tra Genny e Babbo Natale e l’inaspettato aiuto della Befana, la magia natalizia riuscirà a trionfare.”