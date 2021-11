L’avvincente serie animata Love Death and Robots ha ottenuto il via per una terza stagione, a confermarlo un video promozionale da poco diffuso da Netflix.

Il video in questione, lo trovate in fondo alla pagina, è stato diffuso dal colosso dello streaming per celebrare i film e le serie tv più importanti attualmente presenti in catalogo o prossimi all’arrivo. La terza stagione di Love, Death and Robots in questo video ha ottenuto uno spazio nella parte conclusiva. Trovate la recensione della seconda stagione visitando questo link.

LOVE DEATH AND ROBOTS

PRODUZIONE: La serie animata antologica è stata curata da Tim Miller, David Fincher, Jennifer Miller e Joshua Donen sotto la supervisione di Netflix. La serie è già stata confermata per una terza stagione prevista per il 2022. USCITA: La terza stagione prossimamente su Netflix.

La seconda stagione ha debuttato lo scorso 14 maggio ed è composta da otto episodi. Sono vicende che spaziano tra storie d’amore, spettacolari paesaggi futuristici, misteri incomprensibili, strani robot, pianeti dalle caratteristiche uniche, violenza ed emozioni, e persino atmosfere natalizie.