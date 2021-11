Spider-Man: No Way Home – due poster internazionali e due spot inediti

Sony Pictures ha diffuso nuovi importanti contenuti destinati alla campagna promozionale relativa all’imminente uscita al cinema di Spider-Man: No Way Home.

Oltre a due poster internazionali, infatti, la Sony ha diffuso anche due spot che mostrano alcune sequenze inedite, la maggior parte di queste dedicate ai villain del multiverso contro cui Peter Parker/Spider-Man dovrà scontrarsi in Spider-Man: No Way Home. Avete già visto il trailer finale? Lo trovate a questo indirizzo.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey. Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. CAST: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori, Alfred Molina. USCITA: Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021. In Italia dal 16 dicembre.

TRAMA: Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

We started getting visitors… from every universe. #SpiderManNoWayHome Exclusively At Cinemas December 15. Tickets on sale Monday. pic.twitter.com/6wBqA7Y7WV — Sony Pictures UK 🎬 (@SonyPicturesUK) November 24, 2021

🚨🚨🚨🚨🚨#SpiderManNoWayHome New Extended TV Spot with Lots of New Scenes 😱🎊🎉



🚨🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/8rlFzEEMgG — Spidey_Updates🕷 (@vr_mcu) November 24, 2021