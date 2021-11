C’è anche MJ nel nuovo poster di Spider-Man: No Way Home

Ancora un nuovo poster di Spider-Man: No Way Home è apparso in rete poco fa, ma questa volta l’attenzione non può che essere rivolta ad una presenza illustre al suo interno.

Così come recita il titolo di questo nostro nuovo aggiornamento, il poster in questione, con Spider-Man ed alcuni dei villains presenti nel film, dà spazio anche alla MJ interpretata dalla bravissima Zendaya, personaggio fino ad oggi tenuto distante dal fulcro della campagna promozionale targata Sony/Marvel. Nel pomeriggio vi avevamo mostrato due ulteriori poster a questo nostro indirizzo.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey. Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. CAST: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori, Alfred Molina. USCITA: Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021. In Italia dal 16 dicembre.

TRAMA: Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.